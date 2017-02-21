Завершились первые матчи плей-офф западной конференции Кубка Гагарина по хоккею

Завершились первые матчи плей-офф Кубка Гагарина по хоккею в западной конференции. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Победитель регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский ЦСКА на своем поле обыграл финский «Йокерит». Встреча, прошедшая во вторник в Москве, завершилась со счетом 4:2 (2:0,1:1,1:1). За армейцев шайбы забросили Богдан Киселевич (3-я, 38-я минуты), Грег Скотт (7) и Владимир Жарков (60). В составе финского клуба отличились Антти Пильстрем (33) и Вилле Лаюнен (54).

В Ярославле местный «Локомотив» со счетом 2:1 обыграл минское «Динамо». В составе хозяев точными бросками отметились Егор Коршков (45) и Петри Контиола (49). Минчане ответили шайбой Мэтта Эллисона (52).

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Петербургский СКА на своей площадке обыграл подмосковный «Витязь» — 3:1. У победителей шайбы забросили Антон Белов (20), Никита Гусев (34) и Евгений Дадонов (41). В составе гостей отличился Алексей Макеев (30).

Московское «Динамо» на домашней арене оказалось сильнее нижегородского «Торпедо». Основное время и первый дополнительный тайм со счетом 0:0. Единственную шайбу на 93-й минуте забросил Максим Карпов.

Вторые матчи серии до четырех побед пройдут в четверг, 23 февраля. Днем ранее состоятся первые матчи четвертьфинала восточной конференции.