Букмекеры назвали фаворита Кубка Гагарина

Букмекеры считают фаворитом серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) петербургский СКА. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

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Вероятность завоевания титула клубом из Санкт-Петербурга в сезоне-2016/2017 оценивается коэффициентом 1,91. Шансы соперника СКА по первому раунду плей-офф подольского «Витязя» оцениваются коэффициентом 185,0. Подмосковный клуб — самый маловероятный претендент на Кубок Гагарина по версии букмекеров.

После СКА наиболее вероятным чемпионом КХЛ считается действующий обладатель трофея — магнитогорский «Металлург» (4,0). На третьем месте в списке фаворитов идет московский ЦСКА (4,95).

Встречи плей-офф в Западной конференции стартуют во вторник, 21 февраля, в Восточной — 22 февраля. В матчах на вылет участвуют по восемь лучших команд по итогам регулярного чемпионата КХЛ из каждой конференции.