Американский экс-подполковник заявил о бесполезности новой помощи США Киеву

Офицер Дэвис: США не смогут «напечатать» солдат для ВСУ для победы над Россией

Новая помощь Соединенных Штатов Киеву не принесет победы над Россией. Такое заявление сделал отставной американский подполковник Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале.

Он отметил, что новый пакет американской помощи не поможет заменить погибших и раненых украинских военных. «Я хочу сказать, вы же не можете печатать людей, вы можете печатать деньги, давать их взаймы каждый день, но вопрос в том, что вы за эти деньги хотите получить?» — задался вопросом Дэвис. Кроме того, офицер обратил внимание, что на подготовку операторов американского оружия потребуются годы.

Ранее Дэниел Дэвис указал на бесполезность решения Палаты представителей Конгресса США одобрить новый пакет помощи Украине. По его мнению, новая помощь не повлияет на ход конфликта.

24 апреля президент США Джо Байден подписал одобренный Конгрессом США законопроект о выделении Украине и другим союзникам военной помощи. В рамках этого проекта Киев получит около 61 миллиарда долларов в виде поставок боеприпасов, ракет, бронетехники и транспорта, а также стрелкового вооружения.