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14:56, 21 апреля 2024Мир

В США оценили влияние помощи Киеву на ход конфликта

Офицер Дэвис: новая помощь Киеву не изменит ситуацию на поле боя

Фото: Thomas Peter / Reuters

Решение Палаты представителей Конгресса США одобрить новый пакет помощи Киеву не повлияет на ход конфликта. Такую оценку решению дал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.

«Это принесет больше денег представителям военной промышленности, порадует многих конгрессменов, потому что они получат взносы на избирательную кампанию, но не изменит положение на поле боя», — написал офицер.

Дэвис отметил, что «его тошнит» от того, что в Конгрессе не понимают, что их решение обречет еще больше украинцев на смерть. По его словам, теперь Киеву будет трудно придумать оправдание, если на поле боя ничего не изменится.

Ранее в апреле сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон заявил, что новый пакет помощи Украине и другим странам, одобренный Палатой представителей Конгресса США, расхищает будущее американских детей.

В том же месяце председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов сообщил, что выделяемая финансовая помощь Соединенных Штатов лишь усугубит судьбу Украины.

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