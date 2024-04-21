Офицер Дэвис: новая помощь Киеву не изменит ситуацию на поле боя

Решение Палаты представителей Конгресса США одобрить новый пакет помощи Киеву не повлияет на ход конфликта. Такую оценку решению дал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.

«Это принесет больше денег представителям военной промышленности, порадует многих конгрессменов, потому что они получат взносы на избирательную кампанию, но не изменит положение на поле боя», — написал офицер.

Дэвис отметил, что «его тошнит» от того, что в Конгрессе не понимают, что их решение обречет еще больше украинцев на смерть. По его словам, теперь Киеву будет трудно придумать оправдание, если на поле боя ничего не изменится.

Ранее в апреле сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон заявил, что новый пакет помощи Украине и другим странам, одобренный Палатой представителей Конгресса США, расхищает будущее американских детей.

В том же месяце председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов сообщил, что выделяемая финансовая помощь Соединенных Штатов лишь усугубит судьбу Украины.