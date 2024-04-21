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13:14, 21 апреля 2024Мир

В Конгрессе США обеспокоились будущим американских детей из-за помощи Украине

Сенатор Джонсон: помощь США Украине расхищает будущее американских детей

Фото: Al Drago / Reuters

Новый пакет помощи Украине и другим странам, одобренный Палатой представителей Конгресса США, расхищает будущее американских детей. Об этом заявил сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон, пишет The Hill.

«Мы собираемся и дальше закладывать и расхищать будущее наших детей — более чем на сто миллиардов долларов. Мы [ежегодно] тратим около 900 миллиардов на оборону, но каждый раз, когда предпринимаются какие-то [конкретные] оборонительные действия, получается, что нам нужны дополнительные средства», — сказал он.

Американский парламентарий добавил, что первым делом Вашингтону следует обеспечить безопасность собственных границ, прежде чем тратить такие суммы на безопасность других стран.

Свое заявление сенатор сделал незадолго до принятия Палатой представителей законопроекта о выделении Украине дополнительной военной помощи в размере почти 61 миллиарда долларов. Инициативу поддержали 311 конгрессменов, еще 112 высказались против. После этого документ направится на рассмотрение Сенату США. Также на внеплановой субботней сессии 20 апреля палатой представителей был принят законопроект о конфискации активов России в пользу Украины.

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      Игорь Дмитров
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