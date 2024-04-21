В Крыму заявили о тяжелых последствиях помощи США для Украины

Смирнов: выделяемая финансовая помощь США лишь усугубит судьбу Украины

Выделяемая финансовая помощь Соединенных Штатов лишь усугубит судьбу Украины. Об этом рассказал председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов, пишет РИА Новости.

«США открыто взяли на себя всю ответственность за дальнейшую эскалацию конфликта на Украине», — отметил он.

По словам Смирнова, повлиять на успешное проведение Россией СВО действия Штатов не смогут, политика Вашингтона лишь усугубит будущую судьбу Украины.

Он также отметил, что в своем «безумном» стремлении сохранить мировое господство, Штаты делают уверенный шаг навстречу третьей мировой войне.

Ранее Палата представителей Конгресса приняла проект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Законопроект поддержали 311 конгрессменов, еще 112 высказались против. Также Конгресс Соединенных Штатов на внеплановой субботней сессии принял законопроект о конфискации активов России в пользу Украины.

В свою очередь, экс-аналитик Ларри Джонсон рассказал, что законопроект о помощи Украине в США приняли из-за того, что большая часть средств пойдет на нужды американской оборонной промышленности. По словам эксперта, деньги из нового пакета пойдут в бюджет американских компаний. Затем средства вернутся конгрессменам в канун их переизбрания.

