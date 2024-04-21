Выделение США нового пакета помощи Украине сочли формой подкупа

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: выделение Украине $61 млрд является формой подкупа

Принятие Палатой представителей Конгресса США законопроекта о помощи Украине приняли из-за того, что большая часть средств пойдет на нужды американской оборонной промышленности. Такое мнение выразил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон в беседе с «Известиями».

По его словам, деньги из нового пакета пойдут в бюджет американских компаний. Затем средства вернутся конгрессменам в канун их переизбрания.

«В общем, это такая форма подкупа. И деньги, которые они выделили, не приносят никакой пользы на поле боя, потому что к ходу войны они не имеют никакого отношения», — считает Джонсон.

Бывший аналитик подчеркнул, что решение о передаче Украине замороженных российских активов направлено на внутреннюю политику США. Таким образом, по мнению Джонсона, Вашингтон хочет подчеркнуть величие Америки и слабость России.

Ранее Палата представителей Конгресса США приняла проект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Законопроект поддержали 311 конгрессменов, еще 112 высказались против. Также Конгресс Соединенных Штатов на внеплановой субботней сессии принял законопроект о конфискации активов России в пользу Украины.

Документы направлены для рассмотрения в Сенат США, который начнет голосование по ним во вторник, 23 апреля.

