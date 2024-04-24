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18:05, 24 апреля 2024Мир

Байден подписал законопроект о военной помощи Украине и другим союзникам

Reuters: Байден подписал законопроект о выделении военной помощи Украине

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Украине и другим союзникам военной помощи. Об этом сообщает Reuters.

«Это оказывает жизненно важную поддержку партнерам Америки, чтобы они могли защитить себя от угроз своему суверенитету», — заявил американский лидер.

Отмечается, что размер нового пакета помощи Киеву составит около 61 миллиарда долларов. Вашингтон планирует в ближайшее время начать поставки Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Ранее стало известно, что против выделения помощи Украине проголосовали 18 американских сенаторов. Отмечается, что 15 из них являются членами Республиканской партии США.

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      Виктория Кондратьева
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