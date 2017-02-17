Самолет с игроками клуба КХЛ «Лада» выкатился за пределы взлетной полосы

Самолет с игроками и сотрудниками тольяттинского клуба «Лада», выступающего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), выкатился за пределы ВПП при взлете в аэропорту Риги. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщается на странице группы болельщиков тольяттинцев во «ВКонтакте».

По предварительным данным, на борту находились 40 пассажиров и 7 членов экипажа. Никто не пострадал.

В аэропорт направлены несколько бригад скорой помощи. Самолет отправлен на стоянку, взлетно-посадочная полоса закрыта, проводится ее техническое обследование.

Встреча между рижским «Динамо» и «Ладой» состоялась 16 февраля и завершилась победой хозяев в овертайме со счетом 2:1. После 59 матчей регулярного чемпионата КХЛ тольяттинцы с 65 очками занимают предпоследнее 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

