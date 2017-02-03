Мозякин обновил рекорд результативности чемпионатов России

Форвард магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин забросил три шайбы в матче регулярного чемпионата Континентально хоккейной лиги (КХЛ) со СКА и превзошел рекорд результативности Алексея Морозова. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Мозякин отличился на 45-й, 47-й и 49-й минутах встречи, набрав 82-е, 83-е и 84-е очко. Морозов в регулярном чемпионате Суперлиги сезона-2006/07 записал на счет счет 83 очка, тогда он выступал в составе казанского «Ак Барса».

На момент публикации новости в матче «Магнитки» и СКА идет овертайм, счет 4:4.

1 февраля Мозякин побил рекорд Александра Радулова по количеству набранных очков в одном сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

19 января Мозякин установил рекорд по количеству заброшенных шайб в одном сезоне регулярного чемпионата КХЛ. Забросив 37-ю шайбу в матче с омским «Авангардом», он побил рекорд бывшего нападающего финского «Йокерита» Стива Мозеса.

Мозякин является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2013/14, 2015/16) в составе «Металлурга». Нападающий дважды становился чемпионом мира (2008, 2009) со сборной России.