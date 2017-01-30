Болельщики «Салавата Юлаева» раскритиковали команду у клубного автобуса

Видео: ГТРК Башкортостан

Болельщики хоккейного клуба «Салават Юлаев» высказали претензии команде после серии неудачных матчей, встретив ее в аэропорту Уфы. Разговор состоялся у клубного автобуса, видео размещено на канале ГТРК Башкортостан на YouTube.

Хоккеисты вместе с главным тренером «Салавата» Игорем Захаркиным пообещали исправить ситуацию и не допустить непопадания команды в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

После 56 матчей уфимцы имеют в активе 82 очка, занимая пятое место в Восточной конференции. «Салават Юлаев» проиграл семь последних встреч в регулярном чемпионате.

22 января болельщики «Спартака», используя нецензурные выражения, поговорили с хоккеистами в раздевалке после тренировки, призвав игроков полностью выложиться в матче регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА. Красно-белые позже уступили в дерби со счетом 1:6.