Новосибирец поставил миллион рублей на победу «Сибири» в матче КХЛ

Житель Новосибирска поставил миллион рублей на победу местной «Сибири» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против владивостокского «Адмирала». Фотографию квитанции из букмекерской конторы в Twitter разместила пресс-атташе новосибирской команды Мария Левинская.

Встреча состоялась в четверг, 2 февраля, и завершилась победой «Сибири» со счетом 5:1. Коэффициент на такой исход матча составлял 2.11, таким образом мужчина выиграл 2 миллиона 110 тысяч рублей. Имя победителя, а также название букмекерской конторы, где была сделана ставка, не указываются.

После 56 встреч в активе «Сибири» и «Адмирала» по 79 очков, команды делят восьмое и девятое места в Восточной конференции КХЛ. По дополнительным показателям впереди владивостокский клуб.