Макрон раскрыл возможные последствия капитуляции Украины

Макрон: поставки оружия из США, ФРГ и Франции укрепят оборону Украины

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что новые поставки оружия из США, ФРГ и Франции «позволят Украине сопротивляться». Его слова приводит РИА Новости.

Макрон добавил, что единственным решением украинского кризиса является установление долгосрочного мира, который опирается на уважение международного права и прав народов. Он также раскрыл возможные последствия поражения Киева и отметил, что это подорвет безопасность в европейском регионе.

«Победа России и капитуляция Украины привели бы к дестабилизации ситуации на десятилетия для Румынии, Молдавии и Польши. На карту поставлены наша безопасность и будущее Европы», — заключил он.

Ранее Макрон призвал обсудить оборону Европы и использование ядерного оружия. Он напомнил, что французская доктрина допускает применение ядерного оружия при угрозе «жизненно важным интересам».