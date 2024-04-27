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22:31, 27 апреля 2024Мир

Макрон призвал обсудить оборону Европы и ядерное оружие

Макрон призвал обсудить оборону Европы и использование ядерного оружия
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Christophe Petit Tesson / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил начать дискуссию о будущем европейской обороны, включая использование ядерного оружия. Его слова приводит эльзасский новостной портал DNA.

Макрон напомнил, что французская доктрина допускает применение ядерного оружия при угрозе «жизненно важным интересам».

«Я уже говорил, что существует европейское измерение этих интересов, конкретизируя их, поскольку французская доктрина сдерживания содействует доверию к европейской обороне», — отметил он.

Ранее Макрон ответил российскому коллеге Владимиру Путину на слова о ядерном оружии. По его словам, Париж сможет противостоять Москве. До этого Путин заявил, что с военно-технической точки зрения Россия готова к ядерной войне.

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      Марина Совина
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