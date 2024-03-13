Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:18, 13 марта 2024Россия

Путин заявил о готовности России к ядерной войне

Путин: Россия с военно-технической точки зрения готова к ядерной войне

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» заявил, что страна с военно-технической точки зрения готова к ядерной войне. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, США не планируют отправлять свои войска на Украину, так как понимают, что Москва расценила бы такой шаг, как и ввод американских войск на российскую территорию, как интервенцию.

Политик назвал президента США Джо Байдена представителем традиционной политической школы. «Там, кроме Байдена, и других хватает специалистов в сфере российско-американских отношений и в сфере стратегической сдержанности. Поэтому не думаю, что здесь все несется так в лоб, но мы-то к этому готовы», — подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин заявил, что внешнеполитические заявления западных лидеров грозят началом ядерного конфликта и гибелью цивилизации. Он также подчеркнул, что действия Запада «пугают весь мир».

***
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин заявил о готовности России к ядерной войне

      Путин объяснил будущую реакцию России на войскам США на Украине

      Над Курской областью сбили еще один беспилотник

      Скандальная порномодель собралась переспать с сотней студентов на камеру

      Мужчина пожаловался на постоянные измены жены и получил совет

      Популярная телезвезда показала фигуру в бикини

      В Курской области ПВО сбила три беспилотника

      На Украине назвали ставшее сокрушительной угрозой оружие России

      В Белгородской области БПЛА повредил линию газоснабжения

      В ДНР рассказали о пленении раненых бойцов ВСУ в Невельском

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше