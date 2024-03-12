Киселев назвал цели большого интервью Путина
Журналист Дмитрий Киселев анонсировал большое интервью президента РФ Владимира Путина телеканалу «Россия 1» и РИА Новости, передает агентство. Он раскрыл цели предстоящей беседы с российским лидером.
По словам телеведущего, Путин планирует дать оценки новым угрозам со стороны стран Запада и расставить все точки над i. Это интервью станет дополнением к ежегодному посланию президента Федеральному Собранию.
«После двухчасового обращения Путина возникло много дополнительных вопросов. Да и новые угрозы с Запада тоже требуют актуальных оценок», — пояснил Киселев. Он добавил, что съемочная группа уже прибыла в Кремль.
Интервью планируют выпустить в эфир с среду, 13 марта.
В ходе послания Федеральному собранию президент России, в частности, заявил, что действия и высказывания недружественных стран угрожают началом ядерного конфликта и гибелью цивилизации.