Киселев назвал цели большого интервью Путина

Киселев: Путин в интервью даст оценки угрозам Запада и расставит точки над i

Журналист Дмитрий Киселев анонсировал большое интервью президента РФ Владимира Путина телеканалу «Россия 1» и РИА Новости, передает агентство. Он раскрыл цели предстоящей беседы с российским лидером.

По словам телеведущего, Путин планирует дать оценки новым угрозам со стороны стран Запада и расставить все точки над i. Это интервью станет дополнением к ежегодному посланию президента Федеральному Собранию.

«После двухчасового обращения Путина возникло много дополнительных вопросов. Да и новые угрозы с Запада тоже требуют актуальных оценок», — пояснил Киселев. Он добавил, что съемочная группа уже прибыла в Кремль.

Интервью планируют выпустить в эфир с среду, 13 марта.

В ходе послания Федеральному собранию президент России, в частности, заявил, что действия и высказывания недружественных стран угрожают началом ядерного конфликта и гибелью цивилизации.