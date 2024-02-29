Путин заявил о ядерной угрозе и гибели цивилизации из-за действий Запада

Путин: действия Запада грозят ядерным конфликтом и гибелью мировой цивилизации

Внешнеполитические заявления западных лидеров грозят началом ядерного конфликта и гибелью цивилизации. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию в Гостином Дворе. Его трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

«Все это реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит уничтожением цивилизации», — сказал Путин, подчеркнув, что действия Запада «пугают весь мир».

Стратегические ядерные силы России находятся в состоянии полной готовности, добавил российский лидер.

Ранее Путин назвал вбросом обвинения России в планах разместить ядерное орудие в космосе. По его словам, подобные заявления озвучиваются, чтобы втянуть Кремль в переговоры.