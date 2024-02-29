Путин ответил на обвинения России в планах разместить ядерное оружие в космосе

Президент Путин: обвинения в планах разместить ядерное орудие в космосе — вбросы

Обвинения в планах разместить ядерное орудие в космосе — вбросы. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию в Гостином дворе. Его трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

Российский лидер подчеркнул, что подобные заявления озвучиваются, чтобы втянуть Россию в переговоры.

В феврале ABC News со ссылкой на источники сообщал, что американские разведданные свидетельствуют о якобы имеющемся у России желании разместить ядерное оружие в космосе. Речь идет о возможном применении оружия против спутников.