Шойгу высказался о размещении российского ядерного оружия в космосе

Шойгу о размещении ядерного оружия в космосе: у России таких планов нет

У России нет планов размещать ядерное оружие в космосе. Так на эту тему высказался глава Министерства обороны России Сергей Шойгу, его слова приводит РИА Новости.

С аналогичным заявлением выступил и президент России Владимир Путин. Он сообщил, что Москва всегда была против таких действий. «Наоборот, призываем соблюдать не только все договоренности, которые имеются, но предлагали многократно усилить совместную работу». — подчеркнул глава государства.

Ранее в февраля ABC News со ссылкой на источники сообщал, что американские разведданные свидетельствуют о якобы имеющемся у России желании разместить ядерное оружие в космосе. Речь идет о возможном применении оружия против спутников.

При этом ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт уверен, что российский ядерный буксир «Зевс», разработка которого ведется в настоящее время, не станет оружием против спутников.