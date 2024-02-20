Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:10, 20 февраля 2024Россия

Шойгу высказался о размещении российского ядерного оружия в космосе

Шойгу о размещении ядерного оружия в космосе: у России таких планов нет

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

У России нет планов размещать ядерное оружие в космосе. Так на эту тему высказался глава Министерства обороны России Сергей Шойгу, его слова приводит РИА Новости.

С аналогичным заявлением выступил и президент России Владимир Путин. Он сообщил, что Москва всегда была против таких действий. «Наоборот, призываем соблюдать не только все договоренности, которые имеются, но предлагали многократно усилить совместную работу». — подчеркнул глава государства.

Ранее в февраля ABC News со ссылкой на источники сообщал, что американские разведданные свидетельствуют о якобы имеющемся у России желании разместить ядерное оружие в космосе. Речь идет о возможном применении оружия против спутников.

При этом ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт уверен, что российский ядерный буксир «Зевс», разработка которого ведется в настоящее время, не станет оружием против спутников.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Шойгу рассказал о значении взятия Крынок под контроль

      Стала известна дата оглашения приговора бывшей замминистра просвещения Раковой

      В России рассказали о судьбе Авдеевки после отступления ВСУ

      Российский полковник влюбился в подчиненную и запугивал узнавших об этом коллег

      Оценено влияние инцидента с россиянками в Шри-Ланке на интерес к отдыху в стране

      Шойгу заявил о перешедших под контроль ВС России 317 квадратных километрах

      Вяльбе отказалась считать российских лыжников и биатлонистов одной семьей

      Шойгу рассказал о завершающихся работах по «Сармату»

      Планировавшего массовые расправы в колледже россиянина приговорили к колонии

      Россиянам перечислили распространенные ошибки при простуде

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше