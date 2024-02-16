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06:35, 17 февраля 2024Наука и техника

Оценена возможность использования российского «Зевса» в качестве оружия

Эксперт Института РАН: ядерный буксир «Зевс» не станет оружием против спутников

Кадр: АО «Конструкторское бюро «Арсенал»

Российский ядерный буксир «Зевс», разработка которого ведется в настоящее время. не станет оружием против спутников. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт, сообщает РИА Новости.

Так он прокомментировал сообщения американских СМИ и официальных лиц о желании России разместить ядерное оружие в космосе.

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