Оценена возможность использования российского «Зевса» в качестве оружия

Эксперт Института РАН: ядерный буксир «Зевс» не станет оружием против спутников

Российский ядерный буксир «Зевс», разработка которого ведется в настоящее время. не станет оружием против спутников. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт, сообщает РИА Новости.

Так он прокомментировал сообщения американских СМИ и официальных лиц о желании России разместить ядерное оружие в космосе.