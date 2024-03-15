Макрон ответил Путину на слова о ядерном оружии. Как в мире отреагировали на готовность Москвы к ядерной войне?

Макрон заявил о возможности Франции противостоять России

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал главу России Владимира Путина не разбрасываться угрозами о возможном применении ядерного оружия.

Подобные высказывания он счел неуместными, подчеркнув, что использовать ядерное оружие как угрозу безответственно, поскольку оно является инструментом безопасности. Французский лидер добавил, что у его страны также есть ядерный арсенал, что служит гарантией безопасности для граждан.

«Это накладывает на нас ответственность за недопущение эскалации», — заявил он. Макрон также отметил, что «много слов не нужно», если речь заходит о ядерном оружии. Он также предупредил, что Париж готов ответить на возможную эскалацию со стороны Москвы.

Так президент Франции отреагировал на слова Владимира Путина о том, что с военно-технической точки зрения Россия готова к ядерной войне. Кроме того, глава государства допустил проведение ядерных испытаний в случае, если понадобятся такие ответные меры на действия США.

Слова Путина о ядерном оружии сочли предупреждением Западу

Британское издание Express назвало предупреждением заявление президента России о применении ядерного оружия. Высказывание Путина привлекло внимание и других ведущих мировых СМИ, среди которых, в частности, издания Independent и Telegraph, журнал TIME, газета The Washington Post, а также немецких Zeit и Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По мнению журналистов Spiegel, слова Путина являются очередным предупреждением Западу. Заявление российского лидера они посчитали угрозой. В свою очередь, телеканал CNN отметил, что президент не говорил о неизбежности использования ядерного оружия. Они указали, что Путин допускает такую возможность лишь в том случае, если речь идет о существовании российского государства.

Такую позицию одобрил американский предприниматель Илон Маск. Он заявил, что Россия поступит правильно, применив ядерное оружие при критической угрозе.

В то же время Китай, комментируя заявление Путина, призвал ядерные державы содействовать деэскалации и придерживаться концепции общей безопасности. МИД страны напомнил, что в 2022 году пять ядерных держав выпустили заявление о предотвращении ядерной войны, указав, что в ней нельзя победить.

США готовились к ядерному удару России по Украине

По данным телеканала CNN, США в конце 2022 года начали «тщательно готовиться» к возможному применению Россией ядерного оружия на Украине. Вашингтон на фоне таких опасений тесно сотрудничал с союзниками для разработки планов действий на случай удара и стремился предупредить Москву о последствиях такого шага.

В качестве ответной меры американская сторона планировала нанести неядерный удар. При этом, как отметили в Белом доме, реакция должна была бы впечатляющей, например, атака на подразделения, запустившие ядерное оружие.

Однако, как заявил Путин, Москва не собиралась применять ядерное оружие в ходе специальной военной операции. Он подчеркнул, что в этом никогда не было необходимости.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также высказался о появившихся в западных СМИ публикациях о подобных намерениях России. Такие статьи он назвал недостойными комментариев «рассуждалками».