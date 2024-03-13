Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:39, 13 марта 2024Россия

Путин ответил на вопрос о применении ядерного оружия в ходе СВО

Путин: необходимости применить ТЯО в ходе спецоперации никогда не было
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Необходимости применять тактическое ядерное оружие (ТЯО) в ходе специальной военной операции (СВО) никогда не было. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью телеведущему Дмитрию Киселеву для телеканала «Россия 1» и РИА Новости.

«Зачем нам применять средства массового поражения? Необходимости не было такой никогда», — сказал глава государства.

На уточняющий вопрос, значит ли это, что эта мысль ему в голову не приходила, Путин ответил: «Нет, а зачем?».

12 марта телеведущий Дмитрий Киселев проанонсировал большое интервью Владимира Путина. По его словам, глава государства планирует «дать оценки новым угрозам со стороны стран Запада» и «расставить все точки над i».

Ранее британская газета The Financial Times сообщила, что председатель КНР Си Цзиньпин лично предостерег российского президента Владимира Путина от использования ядерного оружия на Украине. Уточняется, что разговор состоялся во время государственного визита китайского лидера в Москву в марте 2023 года.

***
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин заявил о готовности России к ядерной войне

      Во Франции подняли вопрос о последствиях утечки разговора немецких генералов

      Россияне бросились скупать один вид товаров

      Россиянам развеяли миф о чистке организма

      Путин заявил о невмешательстве России в ход выборов в США

      Путин раскрыл последствия ввода польских войск на Украину

      Путин заявил об отсутствии планов раскалывать Запад

      Путин рассказал о развитии ядерных сил США

      Путин заявил о готовности России к переговорам по Украине

      Путин рассказал о бессилии Запада перед единством российского народа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше