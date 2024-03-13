Путин ответил на вопрос о применении ядерного оружия в ходе СВО

Путин: необходимости применить ТЯО в ходе спецоперации никогда не было

Необходимости применять тактическое ядерное оружие (ТЯО) в ходе специальной военной операции (СВО) никогда не было. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью телеведущему Дмитрию Киселеву для телеканала «Россия 1» и РИА Новости.

«Зачем нам применять средства массового поражения? Необходимости не было такой никогда», — сказал глава государства.

На уточняющий вопрос, значит ли это, что эта мысль ему в голову не приходила, Путин ответил: «Нет, а зачем?».

12 марта телеведущий Дмитрий Киселев проанонсировал большое интервью Владимира Путина. По его словам, глава государства планирует «дать оценки новым угрозам со стороны стран Запада» и «расставить все точки над i».

Ранее британская газета The Financial Times сообщила, что председатель КНР Си Цзиньпин лично предостерег российского президента Владимира Путина от использования ядерного оружия на Украине. Уточняется, что разговор состоялся во время государственного визита китайского лидера в Москву в марте 2023 года.