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13:18, 5 июля 2023Мир

Си Цзиньпин предостерег Владимира Путина от применения ядерного оружия на Украине. Что об этом думают в России?

FT: Си Цзиньпин лично предостерег Путина от применения ядерного оружия против Украины

Фото: Grigory Sysoyev / Reuters

Председатель Китая Си Цзиньпин лично предостерег президента России Владимира Путина от использования ядерного оружия в конфликте на Украине. Об этом сообщает британская газета The Financial Times со ссылкой на западных и китайских чиновников.

Уточняется, что подобный разговор состоялся во время государственного визита Си Цзиньпиня в Москву в марте 2023 года. По информации собеседников издания, положения о неприемлемости применения ядерного оружия были включены в совместное заявление двух лидеров также с подачи китайского лидера.

Китай ранее выступал с подобными предупреждениями

По словам источников FT, с марта китайские официальные лица в частных беседах ставят себе в заслугу то, что они убедили российскую сторону отказаться от завуалированных угроз применить ядерное оружие против Украины. Вероятно, Си Цзиньпин пригрозил последствиями для двусторонних отношений, отмечает издание.

Китай и ранее публично выступал против применения ядерного оружия в конфликте на Украине, отмечают в издании

Позиция китайской стороны по этому вопросу также была включена в мирный план.

Китай обеспокоен влиянием конфликта на Украине на свои отношения с ЕС

Советник китайского правительства на правах анонимности рассказал изданию, что сдерживание России от применения подобных вооружений играет центральную роль в попытках Китая восстановить отношения с Европой. Это, по всей видимости, отмечают и в самой Европе: руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель говорил, что мартовский визит Си Цзиньпина в Москву «снижает риск ядерной войны».

Важно, что этот визит снижает риск ядерной войны, и они [представители Китая] ясно дали это понять

Жозеп Боррельверховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности

Китай не критиковал Россию в связи с боевыми действиями на Украине, а, напротив, помог в преодолении экономических санкций, однако конфликт грозит сорвать все усилия КНР по вбиванию клина между ЕС и США, рассказал изданию советник китайского правительства. По его словам, ядерный удар по Украине или европейской стране может настроить весь континент против Китая.

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Страны НАТО также предостерегли Россию от применения ядерного оружия

Как отмечается, три ядерных державы-участницы Североатлантического альянса — США, Великобритания и Франция — также предостерегли Россию от применения тактического ядерного оружия.

По информации издания, в НАТО заявили, что в противном случае нанесут удары по российским вооруженным силам своим неядерным оружием

Впрочем, по словам источников газеты, близких к Кремлю, Владимир Путин якобы самостоятельно пришел к выводу, что применения ядерного оружия не даст России преимуществ и приведет к заражению территорий, недавно включенных в состав страны.

Более того, еще в октябре 2022 года Путин заявил, что в ядерном ударе по Украине нет ни политического, ни военного смысла. А уже в июне 2023 года, говоря об украинском контрнаступлении, президент подчеркнул, что хотя теоретически Россия может применить ядерное оружие, «такой необходимости нет».

Россия обвиняет Запад в намерении начать ядерную войну

При этом в последние месяцы российские власти, напротив, обвиняют западные страны в готовности развязать ядерную войну с Россией. В частности, министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал в недавнем интервью, что бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявляла о готовности «без колебаний нажать на "красную кнопку"», а командующий Военно-воздушными силами Германии Инго Герхарц сказал, что страны НАТО должны быть готовы к применению ядерного оружия. Он также указал на слова экс-министра иностранных дел Жан-Ива Ле Дриана, напомнившего о наличии ядерного оружия у Франции. По мнению Сергея Лаврова, страны Запада «готовы к ядерной войне» и регулярно грозят России «стратегическим поражением».

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев и вовсе допустил ядерный апокалипсис по двум причинам. Первая, по его словам, состоит в нынешнем глобальном противостоянии, которое, по его мнению, хуже, чем во времена Карибского кризиса, из-за желания противников России разгромить ее. Вторая причина заключается в том, что ядерное оружие в истории человечества уже применялось «известно кем и где», поэтому никакого табу на его использование нет, подчеркнул политик.

В России назвали сообщения FT вымыслом

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал публикацию газеты Financial Times (FT) о том, что Си Цзиньпин отговаривал Владимира Путина от применения ядерного оружия, вымыслом. По его словам, по итогам переговоров двух лидеров в марте было выпущено несколько документов и заявлений для прессы: «Все остальное является вымыслами».

Не исключено, что статья может быть вбросом с целью посеять недоверие между Пекином и Москвой, указал в разговоре с «Лентой.ру» Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ и эксперт дискуссионного клуба «Валдай».

Мы и так знаем заявленную китайскую позицию против применения ядерного оружия в зоне конфликта. Предположить, что Си Цзиньпин лично предостерегал или как-то угрожал, я не могу. Российское руководство и само подчеркивает, что не намерено применять оружие в зоне конфликта

Василий Кашиндиректор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ

Василий Кашин также отметил, что КНР — единственная из стран «ядерной пятерки», которая сохраняет обязательство не применять ядерное оружие первой. Кроме того, для Китая разрушение ядерного табу — то есть переход какой-то из сторон к реальному применению ядерного оружия — будет весьма нежелательно, поскольку Китай уступает по ядерному потенциалу своему главному оппоненту в лице США.

Если открыть этот ящик Пандоры, и американцы тоже начнут рассматривать вопрос применения ядерного оружия против Китая в контексте военных событий в Тихом океане, для Пекина это будет крайне неприятно

Василий Кашиндиректор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ
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    Валентина Шварцман
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