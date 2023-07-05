Си Цзиньпин предостерег Владимира Путина от применения ядерного оружия на Украине. Что об этом думают в России?

FT: Си Цзиньпин лично предостерег Путина от применения ядерного оружия против Украины

Председатель Китая Си Цзиньпин лично предостерег президента России Владимира Путина от использования ядерного оружия в конфликте на Украине. Об этом сообщает британская газета The Financial Times со ссылкой на западных и китайских чиновников.

Уточняется, что подобный разговор состоялся во время государственного визита Си Цзиньпиня в Москву в марте 2023 года. По информации собеседников издания, положения о неприемлемости применения ядерного оружия были включены в совместное заявление двух лидеров также с подачи китайского лидера.

Китай ранее выступал с подобными предупреждениями

По словам источников FT, с марта китайские официальные лица в частных беседах ставят себе в заслугу то, что они убедили российскую сторону отказаться от завуалированных угроз применить ядерное оружие против Украины. Вероятно, Си Цзиньпин пригрозил последствиями для двусторонних отношений, отмечает издание.

Китай и ранее публично выступал против применения ядерного оружия в конфликте на Украине, отмечают в издании

Позиция китайской стороны по этому вопросу также была включена в мирный план.

Китай обеспокоен влиянием конфликта на Украине на свои отношения с ЕС

Советник китайского правительства на правах анонимности рассказал изданию, что сдерживание России от применения подобных вооружений играет центральную роль в попытках Китая восстановить отношения с Европой. Это, по всей видимости, отмечают и в самой Европе: руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель говорил, что мартовский визит Си Цзиньпина в Москву «снижает риск ядерной войны».

Важно, что этот визит снижает риск ядерной войны, и они [представители Китая] ясно дали это понять Жозеп Боррель верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности

Китай не критиковал Россию в связи с боевыми действиями на Украине, а, напротив, помог в преодолении экономических санкций, однако конфликт грозит сорвать все усилия КНР по вбиванию клина между ЕС и США, рассказал изданию советник китайского правительства. По его словам, ядерный удар по Украине или европейской стране может настроить весь континент против Китая.

Страны НАТО также предостерегли Россию от применения ядерного оружия

Как отмечается, три ядерных державы-участницы Североатлантического альянса — США, Великобритания и Франция — также предостерегли Россию от применения тактического ядерного оружия.

По информации издания, в НАТО заявили, что в противном случае нанесут удары по российским вооруженным силам своим неядерным оружием

Впрочем, по словам источников газеты, близких к Кремлю, Владимир Путин якобы самостоятельно пришел к выводу, что применения ядерного оружия не даст России преимуществ и приведет к заражению территорий, недавно включенных в состав страны.

Более того, еще в октябре 2022 года Путин заявил, что в ядерном ударе по Украине нет ни политического, ни военного смысла. А уже в июне 2023 года, говоря об украинском контрнаступлении, президент подчеркнул, что хотя теоретически Россия может применить ядерное оружие, «такой необходимости нет».

Россия обвиняет Запад в намерении начать ядерную войну

При этом в последние месяцы российские власти, напротив, обвиняют западные страны в готовности развязать ядерную войну с Россией. В частности, министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал в недавнем интервью, что бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявляла о готовности «без колебаний нажать на "красную кнопку"», а командующий Военно-воздушными силами Германии Инго Герхарц сказал, что страны НАТО должны быть готовы к применению ядерного оружия. Он также указал на слова экс-министра иностранных дел Жан-Ива Ле Дриана, напомнившего о наличии ядерного оружия у Франции. По мнению Сергея Лаврова, страны Запада «готовы к ядерной войне» и регулярно грозят России «стратегическим поражением».

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев и вовсе допустил ядерный апокалипсис по двум причинам. Первая, по его словам, состоит в нынешнем глобальном противостоянии, которое, по его мнению, хуже, чем во времена Карибского кризиса, из-за желания противников России разгромить ее. Вторая причина заключается в том, что ядерное оружие в истории человечества уже применялось «известно кем и где», поэтому никакого табу на его использование нет, подчеркнул политик.

В России назвали сообщения FT вымыслом

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал публикацию газеты Financial Times (FT) о том, что Си Цзиньпин отговаривал Владимира Путина от применения ядерного оружия, вымыслом. По его словам, по итогам переговоров двух лидеров в марте было выпущено несколько документов и заявлений для прессы: «Все остальное является вымыслами».

Не исключено, что статья может быть вбросом с целью посеять недоверие между Пекином и Москвой, указал в разговоре с «Лентой.ру» Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ и эксперт дискуссионного клуба «Валдай».

Мы и так знаем заявленную китайскую позицию против применения ядерного оружия в зоне конфликта. Предположить, что Си Цзиньпин лично предостерегал или как-то угрожал, я не могу. Российское руководство и само подчеркивает, что не намерено применять оружие в зоне конфликта Василий Кашин директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ

Василий Кашин также отметил, что КНР — единственная из стран «ядерной пятерки», которая сохраняет обязательство не применять ядерное оружие первой. Кроме того, для Китая разрушение ядерного табу — то есть переход какой-то из сторон к реальному применению ядерного оружия — будет весьма нежелательно, поскольку Китай уступает по ядерному потенциалу своему главному оппоненту в лице США.