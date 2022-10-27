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18:40, 27 октября 2022Россия

Путин высказался о ядерном ударе по Украине

Президент Путин заявил, что России не нужен ядерный удар по Украине, в нем нет смысла
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

России не нужен ядерный удар по Украине, в нем нет политического и военного смысла. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии клуба «Валдай». Трансляция его выступления доступна на официальном сайте мероприятия.

Глава государства также посоветовал почитать доктрину, в которой описаны случаи, когда Россия может применить ядерное оружие.

26 октября стратегические ядерные силы России провели учения по нанесению массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар по территории страны. С космодрома Плесецк была запущена межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс». Кроме того, из акватории Баренцева моря с подводной лодки был произведен пуск баллистической ракеты «Синева». В обоих случаях целью стал полигон Кура на Камчатке.

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Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал безответственными людей, которые говорят о ядерной эскалации. В Кремле не хотят развивать эту тему, сказал Песков и призвал всех «ответственно себя вести».

21 сентября глава государства заявил, что при угрозе территориальной целостности Москва использует все методы, в том числе ядерное оружие. Он подчеркнул, что Россия располагает различными средствами поражения, кроме того, по отдельным компонентам более современными, чем у стран НАТО.

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Анастасия Шейкина
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