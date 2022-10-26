Шойгу: Россия провела учения по нанесению ответного массированного ядерного удара

Стратегические ядерные силы России провели учения по нанесению массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар по территории страны. Об этом президенту Владимиру Путину доложил министр обороны Сергей Шойгу, сообщает в среду, 26 октября, ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, в ходе учений с космодрома Плесецк была запущена межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс». Кроме того, из акватории Баренцева моря с подводной лодки был произведен пуск баллистической ракеты «Синева». В обоих случаях целью стал полигон Кура на Камчатке.

В учениях также были задействованы стратегические бомбардировщики Ту-95МС — они произвели пуски крылатых ракет воздушного базирования. В результате был проверен уровень подготовленности органов военного управления и навыков руководящего и оперативного состава по организации управления войсками.

Минобороны опубликовало кадры запуска баллистических ракет

На кадрах пуска МБР наземного базирования РС-24 «Ярс», который совершили в ходе тренировки российских стратегических ядерных сил, видны действия расчета и момент старта ракеты.

Стратегический ракетный комплекс РС-24 «Ярс» с твердотопливной МБР является модификацией ракетного комплекса «Тополь-М». Ракета РС-24 получила новые средства преодоления противоракетной обороны.

В свою очередь, на видео, снятом в акватории Баренцева моря показан момент пуска с подводной лодки баллистической ракеты морского базирования «Синева».

Ракета Р-29РМУ2 «Синева» стоит на вооружении стратегических подводных крейсеров проекта 667БДРМ «Дельфин». Р-29РМУ2 принята на вооружение в 2007 году и является усовершенствованием ракеты Р-29РМ, разработанной в 1986 году.

Кремль сообщил о выполнении задач тренировки в полном объеме

Баллистические ракеты наземного и морского базирования, а также наземные, морские и авиационные составляющие стратегических сил сдерживания выполнили свои задачи в ходе учений в полном объеме, отметили в Кремле.

«Все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики», — говорится в сообщении пресс-службы президента.

Учения ядерных сил прошли на фоне обсуждения возможной провокации Киева с подрывом «грязной бомбы»

23 октября Минобороны России заявило, что в Киеве готовят провокацию с подрывом «грязной бомбы». В связи с этим российский министр обороны Сергей Шойгу оповестил об угрозе глав оборонных ведомств четырех стран — министра обороны Великобритании Бена Уолесса, Турции Хулуси Акара, Франции Себастьяна Лекорню и США Ллойда Остина.

В Минобороны России утверждают, что Киев обладает научной базой для создания подобного устройства. Там подчеркнули, что бомбу могут изготовить на научной базе Харьковского физико-технического института — того, что участвовал в ядерной программе СССР. В министерстве отчитались, что в России силы и средства приведены в готовность к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения на случай подрыва Киевом «грязной бомбы».

В случае, если Киев применит «грязную бомбу», радиоактивное заражение распространится на несколько тысяч квадратных метров, считают в Минобороны. Там подчеркивают, что президент Украины Владимир Зеленский связался с властями Великобритании по вопросу получения технологии ядерного оружия.