В Минобороны заявили о наличии у Киева научной базы для создания «грязной бомбы»

Минобороны России заявило, что у Киева есть научная база для создания «грязной бомбы»

Киев обладает научной базой для создания «грязной бомбы». Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге министерства обороны. Его слова приводятся в официальном Telegram-канале ведомства.

По сообщению Кириллова, бомбу могут изготовить на научной базе Харьковского физико-технического института. Он отметил, что этот институт участвовал в ядерной программе СССР.

«На Украине имеется научная база — это Харьковский физико-технический институт, ученые которого принимали участие в ядерной программе СССР, где по настоящее время функционируют различные экспериментальные установки, в том числе термоядерные установки "Ураган"», — заявил он.

Ранее сообщалось, что применение «грязной бомбы» неизбежно приведет к заражению большой части местности с невозможностью для проживания и ведения какой-либо деятельности на протяжении десятилетий, по аналогии с Чернобыльской зоной отчуждения.