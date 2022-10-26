Шойгу доложил Путину о тренировке стратегических сил сдерживания

Путин принял доклад главы Минобороны Шойгу о тренировке стратегических сил сдерживания

Президент России Владимир Путин заслушал доклад министра обороны Сергея Шойгу о тренировке стратегических сил сдерживания. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства также понаблюдал за тренировкой сил стратегического сдерживания. О подробностях доклада главы Минобороны не сообщается.

На сайте Кремля говорится, что в ходе тренировки с государственного космодрома Плесецк и из акватории Баренцева моря были произведены пуски межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» и баллистической ракеты «Синева» по полигону Кура на Камчатке.

В учениях также были задействованы самолеты дальней авиации Ту-95МС — они выполнили пуски крылатых ракет воздушного базирования. В результате был проверен уровень подготовленности органов военного управления и навыков руководящего и оперативного состава по организации управления войсками.

В Кремле констатировали выполнение всех предусмотренных в ходе тренировки задач в полном объеме.

Ранее американские чиновники заявляли американскому каналу CNN, что в ближайшие недели Россия планирует второй раз с начала года провести учения стратегических ядерных сил. В ответ на это пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что существует система уведомлений других стран о проведении ядерных учений, нотификация проходит по каналам Минобороны.