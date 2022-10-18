В Кремле отреагировали на данные США о российских ядерных учениях

Песков заявил, что для уведомления о ядерных учениях используются каналы Минобороны

Существует система уведомлений других стран о проведении ядерных учений, нотификация проходит по каналам Минобороны. Об этом, реагируя на данные США о проведении Россией ядерных учений, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС

Американские чиновники ранее заявляли американскому каналу CNN, что в ближайшие недели Россия якобы планирует второй раз с начала года провести учения стратегических ядерных сил. По утверждению координатора Совета национальной безопасности США Джона Кирби, учения «Гром» могут состояться до конца октября и будут продолжаться несколько дней.

«Существует установленная система нотификаций, уведомлений о проведении подобных учений, и осуществляется это по каналам Минобороны», — сказал Песков журналистам.

В свою очередь, об учениях по «ядерному сдерживанию» сообщили в НАТО. Генсек альянса Йенс Столенберг подчеркнул, что они пройдут, несмотря на проведение спецоперации России на Украине. Он назвал такие учения стандартными, отметив, что подобное сдерживание НАТО остается «безопасным, надежным и эффективным».

Депутат Госдумы Олег Морозов, реагируя на планы НАТО, заявил, что альянс двигает мир на шаг ближе к войне. По его словам, Россия не оставит эти учения без внимания и ответит «усиленной готовностью».