Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:47, 18 октября 2022Россия

В Кремле отреагировали на данные США о российских ядерных учениях

Песков заявил, что для уведомления о ядерных учениях используются каналы Минобороны
СюжетУчения НАТО:

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Существует система уведомлений других стран о проведении ядерных учений, нотификация проходит по каналам Минобороны. Об этом, реагируя на данные США о проведении Россией ядерных учений, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС

Американские чиновники ранее заявляли американскому каналу CNN, что в ближайшие недели Россия якобы планирует второй раз с начала года провести учения стратегических ядерных сил. По утверждению координатора Совета национальной безопасности США Джона Кирби, учения «Гром» могут состояться до конца октября и будут продолжаться несколько дней.

«Существует установленная система нотификаций, уведомлений о проведении подобных учений, и осуществляется это по каналам Минобороны», — сказал Песков журналистам.

В свою очередь, об учениях по «ядерному сдерживанию» сообщили в НАТО. Генсек альянса Йенс Столенберг подчеркнул, что они пройдут, несмотря на проведение спецоперации России на Украине. Он назвал такие учения стандартными, отметив, что подобное сдерживание НАТО остается «безопасным, надежным и эффективным».

Депутат Госдумы Олег Морозов, реагируя на планы НАТО, заявил, что альянс двигает мир на шаг ближе к войне. По его словам, Россия не оставит эти учения без внимания и ответит «усиленной готовностью».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Кремль ответил на вопрос об указе Путина о завершении частичной мобилизации
В районе падения самолета Су-34 рядом с жилой многоэтажкой объявили траур
Названы районы Москвы с подешевевшими новостройками
Внедрение сетей 5G в России подорожает
Раскрыты главные ошибки при окрашивании седины
В Чехии заявили о росте уверенности в возможности обойтись без газа из России
Собравшаяся в отпуск няня случайно взяла с собой ребенка без ведома родителей
Киев рассмотрит разрыв отношений с Ираном
В Совфеде оценили вероятность блокировки YouTube в России
Стало известно о пострадавшей из-за удара ВСУ по двум российским поселкам
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.