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Генсек НАТО прокомментировал предстоящие учения по «ядерному сдерживанию»

Генсек НАТО Столтенберг заявил о проведении учений по «ядерному сдерживанию» вопреки СВО
СюжетУчения НАТО:

Фото: Olivier Matthys / AP

НАТО проведет учения по «ядерному сдерживанию» вопреки специальной военной операции России на Украине (СВО). Предстоящие учения прокомментировал генсек альянса Йенс Столтенберг, передает Reuters.

«Это давно запланированные учения, вообще-то они были запланированы еще до вторжения на Украину. Это стандартные учения, они позволяют убедиться, что наше ядерное сдерживание остается безопасным, надежным и эффективным», — заявил он.

По его словам, внезапная отмена регулярных, давно запланированных учений рискует получить крайне неверный посыл.

Ранее генсек предупредил, что альянс может ответить России в случае гибридных угроз в адрес членов НАТО. Он объяснил, что страны-участницы могут воспользоваться пятой статьей [соглашения о коллективной обороне] при кибератаках на инфраструктуру.

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Анастасия Заикина
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