Генсек НАТО прокомментировал предстоящие учения по «ядерному сдерживанию»

Генсек НАТО Столтенберг заявил о проведении учений по «ядерному сдерживанию» вопреки СВО

НАТО проведет учения по «ядерному сдерживанию» вопреки специальной военной операции России на Украине (СВО). Предстоящие учения прокомментировал генсек альянса Йенс Столтенберг, передает Reuters.

«Это давно запланированные учения, вообще-то они были запланированы еще до вторжения на Украину. Это стандартные учения, они позволяют убедиться, что наше ядерное сдерживание остается безопасным, надежным и эффективным», — заявил он.

По его словам, внезапная отмена регулярных, давно запланированных учений рискует получить крайне неверный посыл.

Ранее генсек предупредил, что альянс может ответить России в случае гибридных угроз в адрес членов НАТО. Он объяснил, что страны-участницы могут воспользоваться пятой статьей [соглашения о коллективной обороне] при кибератаках на инфраструктуру.