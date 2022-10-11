В Госдуме отреагировали на планы НАТО провести учения по ядерному сдерживанию

Депутат Морозов заявил, что учения НАТО по ядерному сдерживанию двигают мир к войне

Учения по ядерным силам сдерживания, которые планирует провести НАТО, двигают мир на шаг ближе к войне. Об этом заявил депутат Госдумы «Единой России» Олег Морозов в беседе с РИА Новости.

Таким образом парламентарий отреагировал на заявление генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о том, что НАТО собирается провести плановые учения по ядерному сдерживанию вопреки спецоперации. По его словам, они были запланированы еще до начала конфликта России и Украины.

Морозов подчеркнул, что слово «плановые» здесь второстепенно. «Первостепенно "ядерные силы сдерживания". Очевидно, что в условиях обмена риторикой, где присутствует угроза ядерной войны, любые подобные учения двигают мир на шаг ближе к войне», — считает депутат.

Морозов добавил, что Россия не оставит эти учения без внимания и ответит «усиленной готовностью».

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия никому не угрожает применением оружия массового поражения. По его словам, США и их союзники активно вводят в оборот ядерную риторику, чтобы представить дело так, будто Россия готовится нанести ядерные удары.

В свою очередь, 10 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не желает участвовать в ядерной риторике, которая используется и эскалируется странами Запада. По словам представителя Кремля, эта риторика подогревается США.