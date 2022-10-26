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14:54, 26 октября 2022Наука и техника

Запуск МБР «Ярс» показали на видео

Запуск МБР РС-24 «Ярс» в ходе тренировки показали на видео

Пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-24 «Ярс», который совершили в ходе тренировки российских стратегических ядерных сил, показали на видео. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале «РИА Новости».

На записи видны действия расчета и момент пуска ракеты.

Стратегический ракетный комплекс РС-24 «Ярс» с твердотопливной МБР является модификацией ракетного комплекса «Тополь-М». Ракета РС-24 получила новые средства преодоления противоракетной обороны.

Ранее в октябре Минобороны России сообщило о завершении учений с мобильными стратегическими комплексами «Ярс». В ходе тренировки были отработаны вопросы маневренных действий и маскировки ракетных комплексов «Ярс».

В апреле издание 19FortyFive писало, что «Ярс» оснащен разделяющейся головной частью с блоками индивидуального наведения.

Даниил Иринин
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