Запуск МБР «Ярс» показали на видео

Запуск МБР РС-24 «Ярс» в ходе тренировки показали на видео

Пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-24 «Ярс», который совершили в ходе тренировки российских стратегических ядерных сил, показали на видео. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале «РИА Новости».

На записи видны действия расчета и момент пуска ракеты.

Стратегический ракетный комплекс РС-24 «Ярс» с твердотопливной МБР является модификацией ракетного комплекса «Тополь-М». Ракета РС-24 получила новые средства преодоления противоракетной обороны.

Ранее в октябре Минобороны России сообщило о завершении учений с мобильными стратегическими комплексами «Ярс». В ходе тренировки были отработаны вопросы маневренных действий и маскировки ракетных комплексов «Ярс».

В апреле издание 19FortyFive писало, что «Ярс» оснащен разделяющейся головной частью с блоками индивидуального наведения.

