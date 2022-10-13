Минобороны завершило учения с ракетными комплексами «Ярс»

В Минобороны сообщили о завершении учений с мобильными стратегическими комплексами «Ярс»

В Марий Эл завершились учения с применением мобильных стратегических комплексов «Ярс». Об этом сообщает ТАСС.

«В соответствии с планом подготовки Ракетных войск стратегического назначения, в Республике Марий Эл проводится командно-штабное учение с Йошкар-Олинским ракетным соединением», — отмечается в сообщении Минобороны. В ходе испытаний были отработаны вопросы интенсивных маневренных действий мобильных ракетных комплексов «Ярс», их маскировки и противодействия.

Военные уточнили, что в учениях были задействованы более трех тысяч военнослужащих и около 300 единиц техники. «Ракетные полки, оснащенные ПГРК "Ярс", осваивают новые маршруты боевого патрулирования», — заявили в Минобороны. Представители организации отметили, что учения не только определят общий уровень боевой подготовки дивизии, но и оценят возможности современных образцов вооружения и специальной техники, поступающих в соединения.

«Ярс» — российский стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. ПГРК «Ярс» был принят на вооружение в 2009 году.

Ранее стало известно, что ВМС США и наземные силы самообороны Японии провели совместные учения с применением реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. В учениях на полигоне Яусубэцу приняли участие около 150 японских военнослужащих и около 40 американских солдат.