США и Япония провели совместные учения с применением РСЗО HIMARS

Kyodo: Япония и США провели совместные учения с применением РСЗО HIMARS

Военно-морские силы США и наземные силы самообороны Японии провели совместные учения с применением реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщает агентство Kyodo.

В учениях на полигоне Яусубэцу приняли участие около 150 японских военнослужащих, дислоцированных на Хоккайдо, и около 40 американских солдат с Окинавы.

Была проведена симуляция нападения условного противника на отдаленные острова Японии, выпущено 24 ракеты на расстояние 13 километров. Совместные маневры проходят с 1 по 14 октября.

Как ранее сообщал Reuters, Япония и США проводят совместные военно-морские учения в Японском море с участием американского авианосца «Рональд Рейган». Их проводят на фоне ракетных пусков Северной Кореи.