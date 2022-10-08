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Япония и США начали совместные учения в Японском море

Reuters: Япония и США проводят совместные военно-морские учения в Японском море
Архивное фото

Архивное фото . Фото: U.S. Navy / Mass Communications Specialist 1st Class Toni Burton / Reuters

Япония и США проводят совместные военно-морские учения в Японском море с участием американского авианосца «Рональд Рейган». Их проводят на фоне ракетных пусков Северной Кореи, сообщил Reuters со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов минобороны Японии.

Двусторонние учения, в которых также участвует японский эсминец, проводятся с 1 октября. Пока не сообщается, когда они закончатся.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова также прокомментировала учения США, Японии и Южной Кореи в Японском море представляют угрозу обеспечению национальной безопасности России в Тихоокеанском регионе. По мнению дипломата, они проходят в прямой близости от России и ее дальневосточных регионов, что вызывает сильную озабоченность.

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Виктория Кондратьева
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