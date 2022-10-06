Россия назвала учения США, Японии и Южной Кореи угрозой нацбезопасности

Захарова: военные учения США, Японии и Южной Кореи представляют угрозу безопасности России

Учения США, Японии и Южной Кореи в Японском море представляют угрозу обеспечению безопасности России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«Упомянутые военные учения проходили в прямой близости от нашей страны, от ее дальневосточных регионов. Мы рассматриваем такую японскую активность как прямую угрозу обеспечению безопасности нашей страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом», — сказала она.

Захарова добавила, что российская сторона призвала Японию ответственно подходить к вопросам поддержания мира и стабильности в Северо-Восточной Азии.

Ранее южнокорейские и американские военные запустили баллистическую ракету Hyunmoo-2 класса «земля — земля» в направлении Японского моря.