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Момент запуска Южной Кореей и США ракеты в ответ на действия КНДР попал на видео

Появились кадры запуска Южной Кореей и США ракеты Hyunmoo-2 в ответ на действия КНДР

Момент запуска южнокорейскими и американскими военными баллистической ракеты Hyunmoo-2 класса «земля-земля» в ответ на действия КНДР попал на видео. Запись публикует ТАСС в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как на позиции производится старт ракеты. Помимо этого, показана яркая вспышка в замедленном режиме и сильный дым. После этого ракета устремляется вверх, уже потом она начнет двигаться в направлении Японского моря.

Ранее стало известно, что авианосец ВМС США Ronald Reagan перебросят в Японское море после того, как КНДР активировала баллистическую ракету средней дальности. В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи отметили, что такая быстрая переправка «весьма необычна» для авианосца.

Незадолго до этого баллистическая ракета Hyunmoo-2, которая была активирована южнокорейскими военными вместе с США во время учений в ответ на ракетные испытания КНДР, упала на полигоне.

Уточнялось, что всего военные Южной Кореи и США отправили четыре ракеты класса «земля-земля» в ответ на действия КНДР. По информации южнокорейских военных, ракеты были направлены в Японское море в ответ на «провокацию КНДР».

Варвара Кошечкина
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