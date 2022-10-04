Выпущенная КНДР баллистическая ракета пролетела над Японией

Asahi: выпущенная КНДР баллистическая ракета приземлилась в 3 тыс. км от Японии

Выпущенная Северной Кореей баллистическая ракета совершила полет над над территорией Японии и приземлилась в Тихом океане. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные береговой службы Японии.

По информации местного телеканала TV Asahi и его источникам в правительстве, снаряд упал в 3 тысячах километров от Японии. Точное место падение остается неизвестным. Находящимся в регионе судам рекомендуется не приближаться к обломкам. Информация об ущербе морским и воздушным судам не поступила.

Детали запуска

Агентство «Рёнхап» сообщило, что скорость выпущенной Северной Кореей ракеты достигла 17 Махов.

17 Махов скорость ракеты КНДР

По данным южнокорейских военных, снаряд пролетел около 4,5 тысячи километров с максимальной высотой полета 970 километров. Согласно данным кабмина Японии, ракета преодолела расстояние 4,6 тысячи километров с максимальной высотой в одну тысячу километров.

≈4 500 километров преодолела ракета КНДР

Реакция Японии

После пуска северокорейской ракеты в Японии сработала экстренная система оповещения. Правительство страны порекомендовало жителям северных районов держаться подальше от окон и найти укрытия. В связи с произошедшим Япония заявила КНДР о решительном протесте.

Подобные запуски нарушают резолюции Совбеза ООН и угрожают безопасности нашей страны и региона Хирокадзу Мацуно генеральный секретарь кабинета министров

28 сентября Токио также объявил протест Пхеньяну из-за запуска ракет. Заместитель министра обороны Японии Тосиро Ино подчеркнул небывалую интенсивность ракетных пусков со стороны КНДР. По его словам, такой активностью республика начала отличаться в этом году.

Мы не можем игнорировать стремительное развитие ядерной и ракетной технологий Северной Кореи с точки зрения (угрозы) безопасности нашей страны и региона Тосиро Ино заместитель министра обороны Японии

Очередной запуск

Запуск ракеты КНДР стал пятым за эту неделю. В конце сентября сообщалось о направляющихся в сторону Японского моря двух ракетах малой дальности, преодолевших расстояние около 300 километров и поднявшихся на высоту 50 километров.

28 сентября береговая охрана Японии доложила о запуске КНДР ракеты, предположительно, баллистической. Тогда суда в регионе проинструктировали на случай обнаружения обломков снарядов. Их призвали держать дистанцию и моментально связываться с властями.

Ядерное государство

9 сентября КНДР официально закрепила за собой статус ядерного государства. Принятый документ под названием «Политика в отношении ядерного оружия» включает в себя 11 пунктов и предоставляет лидеру страны Ким Чен Ыну единоличное право на принятие любых решений относительно ядерного оружия.

Руководство КНДР также приняло закон о праве государства наносить превентивный ядерный удар по противнику при условии, если Пхеньян сочтет угрозу с его стороны неизбежной. Согласно новому документу, Северная Корея также вправе наносить ядерный удар по противнику в автоматическом режиме, если на нее будет совершено нападение.