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Северная Корея осуществила пятый запуск ракеты за неделю

Reuters: КНДР осуществила пятый запуск баллистической ракеты за неделю

Фото: Korean Central News Agency (KCNA) / Reuters

Северная Корея в очередной раз выпустила баллистическую ракету в сторону Восточного (Японского) моря. Об этом сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, передает Reuters.

Как отмечает агентство, это уже пятый запуск Пхеньяна за неделю.

До этого КНДР проводила пуски ракет на протяжении трех дней.

Ранее КНДР официально провозгласила себя ядерным государством. Верховное народное собрание Северной Кореи 14-го созыва на сессии 7 сентября официально приняло декрет под названием «Политика в отношении ядерного оружия». Теперь правом на любые решения единолично обладает лидер страны Ким Чен Ын. Новый закон также закрепляет за КНДР право нанесения превентивного ядерного удара по противнику.

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Марина Совина
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