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КНДР запустила баллистическую ракету третий день подряд

Северная Корея запустила баллистическую ракету третий день подряд

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Северная Корея третий день подряд проводит пуски баллистических ракет. Об этом сообщило южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Военные Южной Кореи зафиксировали очередной пуск в сторону Восточного (Японского) моря и сейчас пытаются установить дальность, высоту и скорость полета ракеты.

В ходе предыдущего запуска из КНДР ракеты малой дальности преодолели расстояние около 300 километров и достигли высоты в 50 километров.

25 сентября Северная Корея также запустила баллистическую ракету, которая преодолела порядка 650 километров, при этом траектория ее полета была нестандартной

Ранее КНДР официально провозгласила себя ядерным государством. Верховное народное собрание Северной Кореи 14-го созыва на сессии 7 сентября официально приняло декрет под названием «Политика в отношении ядерного оружия». Теперь правом на любые решения единолично обладает лидер страны Ким Чен Ын. Новый закон также закрепляет за КНДР право нанесения превентивного ядерного удара по противнику.

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Марина Совина
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