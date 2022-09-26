В Японии заявили о запущенной по нестандартной траектории ракете КНДР

Министр обороны Японии Хамада: КНДР запустила ракету по нестандартной траектории

КНДР в воскресенье запустила баллистическую ракету, которая преодолела расстояние порядка 650 километров, при этом траектория ее полета была нестандартной. Об этом сообщил министр обороны Японии Ясукадзу Хамада, его цитирует ТАСС.

«В результате дальнейшего анализа было установлено, что ракета пролетела около 650 километров по нестандартной траектории», — отметил министр. Ранее Хамада приводил данные о дальности полета в 400 километров.

В свою очередь, генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что Северная Корея «в будущем может предпринять новые провокации, включая проведение ядерных испытаний».

«Мы продолжим тесно сотрудничать с США, прилагать максимум усилий для сбора информации и ведения бдительного мониторинга и сделаем все возможное ради обеспечения мира и безопасности нашей страны», — заверил он.

Ранее заместитель официального представителя министерства национальной обороны Южной Кореи Мун Хон Сик предупредил, что, если КНДР решится использовать ядерное оружие, это приведет страну к самоуничтожению. Необычно резкое заявление прозвучало на фоне того, как Северная Корея приняла новый закон, согласно которому она может использовать такие вооружения в качестве упреждающих ударов.