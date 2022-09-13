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Южная Корея пригрозила КНДР самоуничтожением в случае применения ядерного оружия

Сеул предупредил КНДР, что использование ядерного оружия приведет ее к самоуничтожению

Фото: KCNA / Reuters

Заместитель официального представителя министерства национальной обороны Южной Кореи Мун Хон Сик предупредил, что, если КНДР решится использовать ядерное оружие, это приведет страну к самоуничтожению. Необычно резкое заявление прозвучало на фоне того, как Северная Корея приняла новый закон, согласно которому она может использовать такие вооружения в качестве упреждающих ударов. Об этом пишет Associated Press.

Представитель минобороны прокомментировал описанный закон и заявил, что он только усугубит изоляцию Северной Кореи и вынудит Сеул и Вашингтон «еще больше укрепить свои возможности сдерживания и реагирования».

Пока же Сеул планирует усилить свои возможности упреждающего нападения, противоракетную оборону и возможности массированной атаки. «Мы предупреждаем, что власти Северной Кореи столкнутся с жестким ответом со стороны Южной Кореи и США. Вы встанете на путь самоуничтожения, если попытаетесь применить ядерное оружие», — подчеркнул Мун Хон Сик.

Журналисты предполагают, что после заявления со стороны Сеула представители Пхеньяна «будут в ярости», тем более что обычно Южная Корея избегает таких громких слов.

По данным японских СМИ, КНДР продемонстрировала резкое улучшение характеристик своих ракет после 2019 года, переведя значительную их часть на твердотопливные двигатели и усложнив их перехват благодаря более сложной траектории полета.

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Виктория Кондратьева
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