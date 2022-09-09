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КНДР закрепила за собой право ядерных ударов по противнику

KCNA: КНДР закрепила за собой право превентивного и автоматического ядерных ударов

Фото: Globallookpress.com

Руководство КНДР приняло новый закон, который закрепляет за государством право нанесения превентивного ядерного удара по противнику в случае, если Пхеньян сочтет угрозу с его стороны неизбежной, пишет ТАСС со ссылкой на KCNA.

Новый документ также позволяет Северной Корее наносить ядерный удар по противнику в автоматическом режиме. Это может произойти в случае нападения на нее.

При этом страна не будет распространять и передавать другим государствам ядерное оружие и технологии.

Ранее КНДР заявила о полной готовности к военному столкновению с США. В своей речи по случаю 69-й годовщины окончания Корейской войны (1950-1953) Ким Чен Ын также предупредил, что армия Южной Кореи «будет уничтожена» в случае попытки напасть на КНДР.

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