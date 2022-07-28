КНДР заявила о полной готовности к военому столкновению с США

Лидер аКНДР Ким Чен Ы заявил о полной готовности страны к военому столкновению с США

КНДР полностью готова к любым военным столкновениям с США. Об этом пишет южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на лидера страны Ким Чен Ына.

В своей речи по случаю 69-й годовщины окончания Корейской войны (1950-1953) Ким Чен Ын также предупредил, что армия Южной Кореи «будет уничтожена» в случае попытки напасть на КНДР.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявлял, что власти Северной Кореи готовы провести ядерные испытания в любое время, для этого нужно только решение руководства страны. До этого аналитики в США сообщили о завершении КНДР подготовки полигона Пунгери к ядерным испытаниям.

До этого агентство Reuters сообщало, что Ким Чен Ын приказал усилить обороноспособность страны для противостояния враждебным силам. Отмечается, что на заседании Центральной военной комиссии (ЦВК) Трудовой партии Кореи (ТПК) были определены основные задачи по усилению военного комплекса КНДР, в том числе совершенствование технического обеспечения армии и реорганизация основных структур.