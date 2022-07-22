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Оценена готовность Северной Кореи к ядерным испытаниям

Президент Южной Кореи Юн заявил о готовности КНДР к ядерным испытаниям «в любое время»

Фото: Susana Vera / Reuters

Власти Северной Кореи готовы провести ядерные испытания в любое время, для этого нужно только решение руководства страны. Такое заявление сделал президент Южной Кореи Юн Сок Ель, слова которого приводит агентство Yonhap.

«Мы считаем, что они были полностью готовы и могли провести [ядерные испытания] в любой момент, начиная со дня моей инаугурации, а не только в конце этого месяца», — заявил южнокорейский лидер.

Ранее аналитики в США сообщили о завершении КНДР подготовки полигона Пунгери к ядерным испытаниям. Такое заявление они сделали, опираясь на полученные со спутниковых снимков данные. В частности, за пределами туннеля №3 на снимках видна подпорная стена и незначительное озеленение с небольшими деревьями или кустарниками. Также эксперты утверждают, что власти КНДР расширили восстановительные работы в туннеле №4.

Глава МИД Южной Кореи Пак Чжин заявил, что единственный способ предотвратить ядерное испытание в КНДР — это соответствующее политическое решение Ким Чен Ына. Он предупредил, что ядерное испытание приведет только к ужесточению санкций против Северной Кореи.

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Марина Совина
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