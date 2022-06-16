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В США заявили о завершении КНДР подготовки полигона к ядерным испытаниям

Аналитики в США заявили о завершении КНДР подготовки полигона Пунгери к ядерным испытаниям

Фото: North Korea's Korean Central News Agency / Reuters

Северная Корея завершила подготовительные работы в туннеле №3 на полигоне Пунгери и готова к возможному ядерному испытанию. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на американский Центр стратегических и международных исследований.

Аналитики в США, опираясь на данные, полученные со спутниковых снимков, также утверждают, что власти КНДР расширили восстановительные работы в туннеле №4. Эксперты считают, что его готовят к будущим испытаниям. За пределами туннеля №3 на снимках видна подпорная стена и незначительное озеленение с небольшими деревьями или кустарниками, вероятно, в преддверии визита высокопоставленных чиновников.

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Оба туннеля ранее никогда не использовались для ядерных испытаний, а их входы были разрушены в 2018 году, когда Северная Корея объявила мораторий на испытания ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что он больше не связан этим мораторием из-за отсутствия ответных шагов со стороны США во время переговоров о денуклеаризации.

Ранее глава МИД Южной Кореи Пак Чжин заявил, что единственный способ предотвратить ядерное испытание в КНДР — это соответствующее политическое решение Ким Чен Ына. Он предупредил, что ядерное испытание приведет только к ужесточению санкций против Северной Кореи.

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Анжелика Бережная
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