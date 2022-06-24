Лидер КНДР Ким Чен Ын приказал усилить обороноспособность страны

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приказал усилить обороноспособность страны для противостояния враждебным силам. Об этом сообщает Reuters.

Такое заявление он сделал на третий день заседания Центральной военной комиссии (ЦВК) Трудовой партии Кореи (ТПК) восьмого созыва. На встрече были определены основные задачи по усилению военного комплекса КНДР, в том числе совершенствование технического обеспечения армии и реорганизация основных структур. Кроме того, было принято решение дополнить обязанности передовых подразделений своей армии «важным планом военных действий».

Как отмечает агентство, за данное собрание привлекло внимание мирового сообщества из-за растущей обеспокоенности, что Пхеньян может провести ядерное испытание «в любое время».

Ранее аналитики в США сообщили о завершении КНДР подготовки полигона Пунгери к ядерным испытаниям. Такое заявление они сделали, опираясь на полученные со спутниковых снимков данные. В частности, за пределами туннеля №3 на снимках видна подпорная стена и незначительное озеленение с небольшими деревьями или кустарниками. Также эксперты утверждают, что власти КНДР расширили восстановительные работы в туннеле №4.