Ренхап: КНДР официально провозгласила себя ядерным государством

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) провозгласила себя ядерным государством на законодательном уровне, передает Ренхап со ссылкой на Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Верховное народное собрание Северной Кореи 14-го созыва на сессии 7 сентября официально приняло декрет под названием «Политика в отношении ядерного оружия». Согласно проекту, страна ответит ядерным ударом в случае атаки на нее с применением аналогичного оружия или другого оружия массового поражения, а также неминуемой угрозы такого нападения.

Документ состоит из 11 пунктов. Они содержат положения о предназначении ядерного оружия, составе ядерных сил, командовании и контроле над ними. Кроме того, правила регулируют вопросы обеспечения выполнения решений о применении ядерного оружия. В декрете раскрываются принципы и условия его применения, мобилизации, безопасного технического обслуживания и защиты, массового укрепления, обновления и другие.

Когда возможен удар?

КНДР может использовать ядерное оружие при нападении и неотвратимой угрозе атаки врага с применением ядерного оружия или другого оружия массового уничтожения.

Кроме того, закон допускает использование ядерного оружия при нападении враждебных ядерных или неядерных сил на руководство страны и командование ядерными силами. Ответ КНДР может спровоцировать нападение или его угроза на стратегически важные объекты страны.

В случае, если система командования и управления национальными ядерными силами находится под угрозой нападения враждебных сил, ядерный удар будет автоматически немедленно нанесен для уничтожения враждебных сил, включая источник провокации и его командование, в соответствии с заранее определенным планом операции Центральное телеграфное агентство

Человеком, единолично принимающим решение о ядерном ударе, является лидер страны Ким Чен Ын. Если будет атаковано командование с ним во главе, то ответный ядерный удар последует автоматически. Как уточнили власти, ядерные силы страны будут поддерживаться в состоянии готовности, чтобы иметь возможность немедленно нанести удар в случае необходимости.

Ядерное оружие

В августе Северная Корея отказалась оправдываться за обладание ядерным оружием. Постоянное представительство КНДР при ООН ответило на ряд обвинений в адрес страны.

Давным-давно КНДР вышла из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в рамках законной процедуры по соответствующей статье, предусмотренной в документе. Соответственно, никто не имеет права обвинять КНДР, государство, обладающее ядерным оружием, которое не является участником ДНЯО, за осуществление ей права на самооборону постоянное представительство КНДР при ООН

Глава Минобороны Республики Корея (РК) Ли Чжон Соп сообщил, что власти КНДР с 2018 года увеличили запасы оружейного плутония и урана для ракетных боеголовок примерно на 10 процентов.

Также КНДР заявила о полной готовности к военному столкновению с США. В своей речи по случаю 69-й годовщины окончания Корейской войны (1950-1953) Ким Чен Ын предупредил, что армия Южной Кореи «будет уничтожена» в случае попытки напасть на КНДР.

В июне сообщалось, что Пхеньян завершил подготовку к испытанию ядерного оружия — произойти это может буквально в любой момент.

Оценки России

Замруководителя департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев, курирующий проекты в сфере атомной промышленности, рассказал, что Северная Корея достигла определенных успехов в части ракетостроения, несмотря на то, что некоторые проблемы с разработкой систем доставки ядерного оружия все еще остаются.

В целом весь мир сегодня поддерживает тренд на сокращение ядерного оружия, денуклеаризацию Корейского полуострова, но все же вероятность того, что страна вдруг решит напасть на соседние государства, достаточно низкая Сергей Кондратьев аналитик

Отношение США

Американский Центр стратегических и международных исследований сообщил, что Северная Корея завершила подготовительные работы в туннеле №3 на полигоне Пунгери и готова к возможному ядерному испытанию.

Аналитики в США, опираясь на данные, полученные со спутниковых снимков, также утверждают, что власти КНДР расширили восстановительные работы в туннеле №4. Эксперты считают, что его готовят к будущим испытаниям.

Мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами и союзниками. Стараемся действовать как можно быстрее, давать понять ясно и четко, что ядерные испытания неприемлемы для нас и для международного сообщества. По поводу сроков возможного ядерного испытания у меня нет информации. Они, очевидно, уже провели подготовительную работу. Мы принимаем во внимание, что они могут провести ядерные испытания в любое время Сон Ким спецпредставитель США по Северной Корее

Спецпредставитель США по Северной Корее Сон Ким, комментируя возможность проведения КНДР новых ядерных испытаний, отметил, что в Вашингтоне не исключают того, что Пхеньян поступит так в скором времени.