В России оценили ядерную опасность Северной Кореи

Аналитик Кондратьев объяснил разработку ядерного оружия КНДР сдерживанием соперников

Северная Корея достигла определенных успехов в части ракетостроения, несмотря на то что некоторые проблемы с разработкой систем доставки ядерного оружия все еще остаются. Вместе с тем, вероятность того, что страна пойдет на открытый конфликт с другими государствами и использует подобные технологии, достаточно невелика. Ядерную опасность КНДР аналитик, замруководителя департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев, курирующий проекты в сфере атомной промышленности, оценил в разговоре с «Лентой.ру».

Власти Корейской народно-демократической республики (КНДР) с 2018 года увеличили запасы оружейного плутония и урана для ракетных боеголовок примерно на 10 процентов. Об этом заявил глава Минобороны Республики Корея (РК) Ли Чжон Соп, сообщает агентство Yonhap. «Северная Корея располагает достаточным количеством ядерного топлива. По нашим оценкам, они постепенно производили его последние пять лет. Сроки проведения новых ядерных испытаний сейчас зависят от личного решения [руководителя государства] Ким Чен Ына», — рассказал министр о росте запасов.

Наращивание вооружений

«Прежде всего, хотелось бы напомнить, что Южная Корея довольно часто говорит о каких-то событиях, якобы имеющих место в Северной Корее, но в итоге они не подтверждаются другими источниками. Так что и здесь у нас не может быть полной уверенности в правдивости этой информации, — сказал Кондратьев. — Второе — наращивание вооружений — это все же достаточно естественный процесс».

В последние годы все страны, обладающие ядерным боезапасом, делают ставку на его увеличение. Тем же занимается, кстати, и Китай. Думаю, Северная Корея вполне могла воспользоваться непростой политической ситуацией Сергей Кондратьев аналитик

Специалист напомнил, что Северная Корея переживает довольно непростую ситуацию обострения в регионе, связанную с формированием альянса AUKUS, нацеленного в том числе и против нее.

«Наращивание ядерного арсенала кажется для страны самым главным и эффективным инструментом сдерживания вероятных противников. Но в текущих условиях все же трудно говорить, что там происходит на самом деле», — отметил собеседник «Ленты.ру».

Ядерная угроза

Кондратьев напомнил, что ядерный боезапас — это не только одни ракеты, но и средства доставки. Именно их все последние годы и испытывает Северная Корея, сталкиваясь с определенными сложностями.

«Тем не менее, несмотря на все трудности, у них все равно есть успехи в этой части. Если мы говорим об угрозе миру, то нужно понимать, что в целом весь мир сегодня поддерживает тренд на сокращение ядерного оружия, денуклеаризацию Корейского полуострова, но все же вероятность того, что страна вдруг решит напасть на соседние государства достаточно низкая», — убежден специалист.

По его словам, главным мотиватором к созданию ядерного оружия в Северной Корее послужило стремление защититься от прямого военного вмешательства со стороны США и их союзников. И оружие, действительно, стало таким средством защиты.

«Мы вряд ли можем ожидать какой-то катастрофы. Кроме того, подобный итог поставит в крайне непростое положение Россию и Китай, потому что все понимают, что конфликт в этом регионе станет в том числе вызовом и для нашей безопасности», — заключил Кондратьев.

Ранее власти Северной Кореи обвинили США в биологическом терроризме и разработке биохимического оружия. В официальном заявлении Центрального телеграфного агентства отмечается, что карта биолабораторий США мира по всему миру якобы совпадает с картой вспышек заболеваний и вирусов, возникающих в мире в последние годы.