Северная Корея обвинила США в биологическом терроризме

ЦТАК: КНДР обвинила США в биологическом терроризме и разработке биохимического оружия

КНДР обвинила США в биологическом терроризме и разработке биохимического оружия. Об этом пишет РИА Новости о ссылкой на статью северокорейского государственного Центрального телеграфного агентства (ЦТАК).

По данным агентства, Соединенные Штаты проводят эксперименты с патогенами на территории ряда стран, в том числе на Украине, где разрабатываются и распространяются инфекционные заболевания.

«США — государство-биологический террорист, приводящее человечество к гибели… Они установили множество биолабораторий в десятках стран и регионов мира, включая Украину, активно ускоряют разработку биохимического оружия, угрожающего жизни и безопасности человечества», — говорится в статье.

По данным ЦТАК, в секретном документе из госархива США указано, что 21 сентября 1951 года американское командование объединенных сил ООН приказало провести крупномасштабное испытание такого оружия в бою в Корее, чтобы «проверить эффективность особого патогена для ведения бактериологической войны».

Также отмечается, что карта биолабораторий США мира по всему миру якобы совпадает с картой вспышек заболеваний и вирусов, возникающих в мире в последние годы.

«Большинство из таких биолабораторий сосредоточенно в районах вокруг антиамериканских самостоятельных стран… Неслучайны утверждения о том, что за кулисами… кризиса здравоохранения и крупного потрясения от пандемии [коронавируса] стоят США», — отмечает ЦТАК.

Ранее в июле стали известны новые данные о работе биолабораторий на Украине. Глава войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов сообщил, что страна является «полигоном» для испытаний биологического оружия Германии и США.

