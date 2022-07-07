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Минобороны опубликовало новые данные о работе биолабораторий на Украине

Глава войск РХБЗ Кириллов назвал Украину «полигоном» для испытаний биологического оружия

Фото: Lukasz Cynalewski / Reuters

Украина является «полигоном» для испытаний биологического оружия Германии и США. Об этом заявил журналистам глава войск Радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов в ходе брифинга, на котором он раскрыл новые данные о работе биолабораторий в стране.

По словам Кириллова, деятельность США и Германии во многом служила ширмой для исследований, а часть экспериментов ставилась на солдатах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также глава войск РХБЗ отметил, что одной из тем, особенно интересовавших иностранных специалистов, расквартированных на Украине, были вирус Эбола, африканская чума свиней и Конго-крымская лихорадка.

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«Украина и другие государства постсоветского пространства стали полигоном для испытаний биологического оружия не только для США, но и их союзников по блоку НАТО, прежде всего – Германии. Целый ряд проектов был реализован в интересах центральной медико-санитарной службы вооруженных сил ФРГ», — заявил Кириллов.

Кириллов ранее заявлял, что новые данные об украинских биолабораториях удалось получить благодаря началу спецоперации России на Украине.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал помощь республикам Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.

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